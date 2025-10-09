Около 1,7 тыс. семей переехали в новостройки по реновации в Перово

«Программа реновации в районе Перово началась в 2020 году с заселения новостройки на Зеленом проспекте. За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов — это около 1,7 тыс. семей. Более 1,2 тыс. из них воспользовались помощью города при переезде. Москвичам бесплатно предоставили грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”, которую можно заказать на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению», — приводятся в материале слова руководителя комитета Владислава Овчинского.
Всего по программе реновации в районе Перово предстоит расселить 196 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 42 тыс. москвичей.
Москвичам, которые находятся на стадии переезда, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя и его жизненную ситуацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.