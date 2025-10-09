На территории Академгородка в Иркутске построят Центр управления. С таким предложением выступил институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Как указано на портале госзакупок, на строительство направят 14,5 миллиарда рублей.
— Комплекс научных объектов нужен для обеспечения работы инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса, — уточняется в документах.
Строительный подрядчик уже найден, его определили через процедуру закупки у единственного поставщика. Проект будет запущен после заключения контракта и завершится 31 декабря 2029 года.
