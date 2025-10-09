Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Академгородка в Иркутске построят Центр управления

На строительство направят 14,5 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На территории Академгородка в Иркутске построят Центр управления. С таким предложением выступил институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Как указано на портале госзакупок, на строительство направят 14,5 миллиарда рублей.

— Комплекс научных объектов нужен для обеспечения работы инфраструктуры для исследований Национального гелиогеофизического комплекса, — уточняется в документах.

Строительный подрядчик уже найден, его определили через процедуру закупки у единственного поставщика. Проект будет запущен после заключения контракта и завершится 31 декабря 2029 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в 2025 году обновили более 27 километров трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда.