Деньги и адекватный начальник: воронежцы назвали факторы при выборе работы

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, какие факторы являются ключевыми для жителей Воронежа при поиске новой работы. Опрос, проведенный в начале октября 2025 года, показал, что, несмотря на доминирование финансового фактора, нематериальные аспекты труда, такие как адекватность руководства и стабильность компании, также играют значительную роль.
Согласно результатам, для 60% воронежцев решающим аргументом в пользу трудоустройства является высокий уровень оплаты труда. На втором месте по значимости — адекватность начальства (36%), а на третьем — стабильность компании-работодателя (32%).
Замыкают топ-5 наиболее популярных ответов перспективы карьерного роста (26%) и комфортная психологическая атмосфера в коллективе (25%).
Исследование выявило заметные различия в приоритетах у разных групп респондентов:
— Мужчины чаще женщин акцентируют внимание на адекватности руководства,
— Женщины, в свою очередь, больше ценят комфортную атмосферу и удобное расположение рабочего места,
— Молодежь до 35 лет значительно чаще выбирает возможности для карьерного (36%) и профессионального роста (26%),
— Респонденты старше 45 лет ориентированы на стабильность (35%), комфортную атмосферу (34%) и близость работы к дому (30%),
— Уровень дохода также влияет на выбор: высокооплачиваемые специалисты (от 100 тыс. руб. в месяц) чаще отмечали важность эффективных систем управления и компенсационного пакета, в то время как для респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. критичным оказалось удобное расположение офиса.