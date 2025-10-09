Ричмонд
Масочный режим начал действовать в детской областной больнице в Нижнем Новгороде

Ограничений на посещение пациентов в стационаре НОДКБ нет.

Нижегородская областная детская клиническая больница (НОДКБ) ввела масочный режим. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Профилактическая мера должна сдержать рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями среди медиков и пациентов. Носить маски в подразделениях НОДКБ придется как взрослым, так и детям.

По данным источника, ограничения на посещение пациентов в больнице не установлены.

Ранее масочный режим ввели в онкологическом центре и больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде.