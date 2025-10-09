В пермском аэропорту на 12 часов задерживается вылет самолёта в Египет

Вылет воздушного судна из Перми в Египет задерживается на 12 часов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Рейс авиакомпании «Россия» должен был прилететь в аэропорт «Большое Савино» в 14:40. Но время значительно сместили. Теперь самолёт ожидается только к 2 часам ночи.
Из-за этого обратный перелёт в Шарм-эль-Шейх задерживает на 12 часов. Пермяки смогут улететь в Египет ночью 10 октября.
Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров по оказанию услуг. Все, кто планировал перелёт, предупреждены об изменениях в расписании.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с серьёзной задержкой вылета столкнулись пассажиры, направляющиеся в Турцию 28 сентября. Рейс до Анталии перенесли на 17 часов из-за задержки в турецком аэропорту. Он смогу вылететь только 29 сентября.