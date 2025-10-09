Пентагон начал работу над первой в мире космической ПВО: что будет мешать

Дело в том, что американская система противоракетной обороны GMD имеет всего 44 ракеты-перехватчика, что недостаточно для нейтрализации современных МБР. Ее преемник также станет дорогим. Кроме того, гиперзвуковые ракеты делают наземные системы перехвата неэффективными, а орбитальная система может стать целью для противоспутникового оружия. Таким образом, надежность защиты от крупномасштабных атак остается под вопросом.