Пентагон начал работу над первой в мире космической ПВО: что будет мешать

Космические силы США сделали первый шаг в разработке ракет-перехватчиков космического базирования. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Издание отмечает стремление Пентагона использовать космос активно для обороны, а не только для наблюдения и связи. По данным издания, программу реализуют параллельно с другими инициативами, в том числе разработкой космических самолетов для стратегических бомбардировок.
Как передает издание, программа создания ракет-перехватчиков космического базирования направлена на перехват ракет на этапе развертывания. Однако MWM ставит под вопрос жизнеспособность такой программы из-за высоких затрат на вывод материалов на орбиту и ограниченного числа ракет-перехватчиков.
Дело в том, что американская система противоракетной обороны GMD имеет всего 44 ракеты-перехватчика, что недостаточно для нейтрализации современных МБР. Ее преемник также станет дорогим. Кроме того, гиперзвуковые ракеты делают наземные системы перехвата неэффективными, а орбитальная система может стать целью для противоспутникового оружия. Таким образом, надежность защиты от крупномасштабных атак остается под вопросом.
