Россиянин «сорвался» и вышвырнул трёхлетнюю дочь из окна, пока жена с сыном уехали на отдых

Правоохранители прибыли в квартиру, где было совершено преступление. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан.
«Сегодня утром около 09.00 часов 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трёхлетнюю дочь. В крайне тяжёлом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
По предварительной информации, в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.
По данным СМИ, мужчина совершил такой зверский поступок с собственным ребёнком из-за нервного срыва.
На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Рустам Ишмухаметов. В прокуратуре пояснили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ход и результаты доследственной проверки находятся на строгом контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске были обнаружены тела 27-летней женщины и двух её малолетних дочерей. Подозреваемым в этом тройном убийстве является отец семейства, у которого имелась игровая зависимость и долги в размере около полумиллиона рублей. После предполагаемого совершения преступления он попытался покончить с собой. Мужчина был арестован и помещён в СИЗО на два месяца для дальнейшего расследования.
