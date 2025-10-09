Россиянин «сорвался» и вышвырнул трёхлетнюю дочь из окна, пока жена с сыном уехали на отдых

Ранее сообщалось, что в Ульяновске были обнаружены тела 27-летней женщины и двух её малолетних дочерей. Подозреваемым в этом тройном убийстве является отец семейства, у которого имелась игровая зависимость и долги в размере около полумиллиона рублей. После предполагаемого совершения преступления он попытался покончить с собой. Мужчина был арестован и помещён в СИЗО на два месяца для дальнейшего расследования.