Главные новости 9 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Стали известны детали сделки Израиля и ХАМАС

Источник: Reuters

Соглашение о полном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС включает постепенный вывод израильских войск с 70% территории Газы и одновременное освобождение заложников и заключенных. Об этом сообщил Sky News Arabia египетский источник, близкий к переговорам в Шарм-эш-Шейхе. Отмечается, что ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории сектора Газа — примерно на 4% меньше, чем было включено в «желтую линию» мирного плана президента США Дональда Трампа.

НАТО может провести военные учения на границе РФ

Источник: Reuters

В альянсе рассматривают несколько вариантов ответа на некую «гибридную войну» России против Запада. Один из них — проведение военных учений стран альянса на границе с Россией, особенно на тех ее участках, которые удалены и менее охраняемы ВС РФ, пишет Financial Times. Речь идет о реакции спонсоров киевского режима на якобы российские дроны, вторгающиеся в воздушное пространство стран Запада.

ЦАХАЛ нанесла удары по сектору Газа после объявления о договоренностях

Источник: Reuters

Израильские войска ударили по сектору Газа, несмотря на заявление о достигнутых договоренностях с ХАМАС. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на службу гражданской обороны Газы. «С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — говорится в заявлении.

К импичменту премьер-министру Армении Пашиняну присоединились 34 депутата

Источник: РИА "Новости"

Набрано необходимое число голосов для запуска процесса импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. Он рассказал, что фракция «Армения» вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата.

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Источник: Reuters

Они включают в себя: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго реализуемые гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся ценные бумаги, потребуется срочно вернуть активы в Россию, например, после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Politico.

