Главные новости 9 октября 2025 года

В альянсе рассматривают несколько вариантов ответа на некую «гибридную войну» России против Запада. Один из них — проведение военных учений стран альянса на границе с Россией, особенно на тех ее участках, которые удалены и менее охраняемы ВС РФ, пишет Financial Times. Речь идет о реакции спонсоров киевского режима на якобы российские дроны, вторгающиеся в воздушное пространство стран Запада.