Гималайские медведи схлестнулись у туши изюбря в Хабаровском крае

Обычно гималайские медведи довольно терпимо относятся к соседству с сородичами, но в сезон размножения самцы становятся агрессивными. Их громкие вопли, похожие на вой или скуление, можно услышать в середине лета — неопытный человек может принять эти звуки за плач медвежат. У некоторых старых зверей даже нет ушей — следы прежних драк.