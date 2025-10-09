Ричмонд
Гималайские медведи схлестнулись у туши изюбря в Хабаровском крае

Редкий эпизод сняли в национальном парке «Удэгейская легенда» — животные делили тушу изюбря.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае, в бассейне реки Большая Уссурка, в национальном парке «Удэгейская легенда» камеры зафиксировали редкую схватку двух гималайских медведей. Самцы не поделили тушу изюбря-быка и устроили ожесточённый поединок.

Обычно гималайские медведи довольно терпимо относятся к соседству с сородичами, но в сезон размножения самцы становятся агрессивными. Их громкие вопли, похожие на вой или скуление, можно услышать в середине лета — неопытный человек может принять эти звуки за плач медвежат. У некоторых старых зверей даже нет ушей — следы прежних драк.

Специалисты отмечают, что побеждает не всегда самый крупный, а самый настойчивый и агрессивный. В этот раз один из медведей сумел отстоять тушу и прогнать соперника.

Посетителям парка советуют не приближаться к местам, где слышны медвежьи вопли — возбуждённые животные могут быть крайне опасны, особенно при защите добычи.