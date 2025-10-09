В Томске разработали технологию 3D-печати накопителей для хранения водорода

ТОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Технологию, которая позволяет печатать на 3D-принтере накопители для хранения водорода разных форм и размеров, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Внедрение аддитивных технологий в водородную энергетику открывает новые возможности для развития отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Томского политеха разработали технологию, которая позволяет методом экструзионной 3D-печати изготавливать накопители водорода в различных геометриях — мембраны, пластины, цилиндры. В настоящее время отработан полный цикл производства композитов от синтеза исходного сырья до изготовления компактов на основе сплава титан-железо и ABS-полимера. Внедрение аддитивных технологий в водородную энергетику открывает новые возможности для развития отрасли. Например, можно управлять свойствами полученных материалов», — сказано в сообщении.
Процесс производства материала для 3D-печати начинается с создания субстанции, внешне схожей с пастой. Исходным сырьем служат микрочастицы сплава титан-железо, которые соединяют с ABS-полимером и растворителем.
«Полимер, который мы используем, играет роль пористой матрицы. Она способствует компенсации изменений объема материалов-накопителей, связанных со стадиями сорбции-десорбции водорода, и обеспечивает повышение стойкости к окислению композитов. Если говорить про форму, то сыпучие композиты предназначены для стационарных систем хранения, компакты различной формы и размеров подойдут как для стационарных, так и для мобильных приложений», — сказал руководитель проекта, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Роман Лаптев.
В настоящее время ученые работают над подбором оптимальных составов компактов для повышения емкости систем хранения водорода.
Исследование ученых поддержано РНФ. Первые результаты работы были представлены на VII Международной школе-конференции «Перспективные многокомпонентные (высокоэнтропийные) материалы», которая в эти дни проходит в Москве.