В Томске разработали технологию 3D-печати накопителей для хранения водорода

«Полимер, который мы используем, играет роль пористой матрицы. Она способствует компенсации изменений объема материалов-накопителей, связанных со стадиями сорбции-десорбции водорода, и обеспечивает повышение стойкости к окислению композитов. Если говорить про форму, то сыпучие композиты предназначены для стационарных систем хранения, компакты различной формы и размеров подойдут как для стационарных, так и для мобильных приложений», — сказал руководитель проекта, доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Роман Лаптев.