В Челябинске директора парка задержали по делу о махинациях с аттракционами

Правоохранительные органы задержали в Челябинске директора Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина из-за расследования о махинациях, сообщило региональное управление ФСБ России.
«Установлено, что с января 2023 по июнь 2024 года, действуя из личной заинтересованности, он оказал содействие коммерческой организации в заключении договора на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей по заведомо завышенной стоимости, используя средства субсидии, выделенной управлением культуры администрации Челябинска», — уточнило подразделение Федеральной службы безопасности.
В ведомстве также уточнили, что задержанный осознавал отсутствие экономической целесообразности в приобретении указанного оборудования, поскольку на 2024 год был запланирован демонтаж конструкций. Кроме того, некоторые аттракционы, переданные парку, оказались неликвидными и имели значительный износ.
В управлении СК РФ пояснили, что конструкции приобретались на средства, выделенные на развитие и благоустройство территории, а также на капремонты. Всего организация получила 400 млн рублей. Следователи считают, что действия директора парка причинили городскому бюджету значительный ущерб.
Против него возбудили дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет и лишение права занимать определенные должности на три года. Правоохранительные органы также провели обыски в городском управлении культуры, а также по месту жительства и работы задержанного.
Напомним, ранее стало известно, что в Чувашии главу Цивильского муниципального округа обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело.