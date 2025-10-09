В Челябинске директора парка задержали по делу о махинациях с аттракционами

Против него возбудили дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет и лишение права занимать определенные должности на три года. Правоохранительные органы также провели обыски в городском управлении культуры, а также по месту жительства и работы задержанного.