Народного артиста РФ Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист России Александр Збруев был срочно доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы.

Народный артист России Александр Збруев был срочно доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы. Несколько дней артист испытывал сильные болевые ощущения в брюшной полости, что потребовало вызова бригады скорой медицинской помощи.

Прибывшие медики диагностировали у актера кишечные спазмы и приняли решение о его незамедлительной госпитализации. В настоящее время 87-летний артист находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.

Месяцем ранее артист уже сталкивался с проблемами со здоровьем, из-за которых не смог принять участие в юбилейном 250-м спектакле «Вишнёвый сад» в театре «Ленком», где должен был исполнять роль брата Раневской.

Добавим, что в тот раз медики рекомендовали Александру Викторовичу соблюдать постельный режим.

Читайте также: Народный артист Збруев отказался от госпитализации после инцидента перед «Вишневым садом».