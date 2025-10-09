Народного артиста РФ Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист России Александр Збруев был срочно доставлен в одно из медицинских учреждений Москвы. Несколько дней артист испытывал сильные болевые ощущения в брюшной полости, что потребовало вызова бригады скорой медицинской помощи.
Прибывшие медики диагностировали у актера кишечные спазмы и приняли решение о его незамедлительной госпитализации. В настоящее время 87-летний артист находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.
Месяцем ранее артист уже сталкивался с проблемами со здоровьем, из-за которых не смог принять участие в юбилейном 250-м спектакле «Вишнёвый сад» в театре «Ленком», где должен был исполнять роль брата Раневской.
Добавим, что в тот раз медики рекомендовали Александру Викторовичу соблюдать постельный режим.
