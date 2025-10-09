Народного артиста РФ Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Прибывшие медики диагностировали у актера кишечные спазмы и приняли решение о его незамедлительной госпитализации. В настоящее время 87-летний артист находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.