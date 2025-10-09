Ричмонд
Мема раскритиковал ответ Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве

— С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и послушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта, — написал Мема на своей странице в социальной сети X.

Он также обеспокоен тем, что Зеленский угрожает ударить по Кремлю в то время, когда Путин предлагает мирные переговоры.

Ранее украинский президент после первой за полтора года встречи с депутатами своей фракции «Слуга народа» в Верховной раде назвал их «деструктивными дебилами» и отказался от новых контактов с ними.

В СМИ появилась информация, что экс-главнокомандующий ВСУ и посол Киева в Великобритании Валерий Залужный начал формировать команду для возможного выдвижения на пост президента Украины.

