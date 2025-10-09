Politico: Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Де Вевер также предупредил о риске нарушения двусторонних инвестиционных договоров Бельгии и Люксембурга с Россией. В связи с этим он обозначил три красные линии: отказ от поддержки мер, которые могут быть истолкованы как конфискация, юридически обязывающие гарантии разделения рисков и соглашение о немедленном возврате активов в случае необходимости.