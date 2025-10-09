Politico: Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Бельгия потребовала от стран Евросоюза юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для «репарационного» кредита Украине на 140 миллиардов евро, пишет Politico. Отмечается, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Премьер-министр страны Барт де Вевер считает, что схема Еврокомиссии фактически сводится к конфискации, что противоречит официальным заявлениям о том, что кредит не будет включать арест российских государственных средств. Он отметил, что если активы останутся замороженными надолго, это может рассматриваться как квазиконфискация.
Де Вевер также предупредил о риске нарушения двусторонних инвестиционных договоров Бельгии и Люксембурга с Россией. В связи с этим он обозначил три красные линии: отказ от поддержки мер, которые могут быть истолкованы как конфискация, юридически обязывающие гарантии разделения рисков и соглашение о немедленном возврате активов в случае необходимости.
По оценке Минфина России, общая сумма замороженных активов составляет около 300 миллиардов долларов, из которых примерно 170 миллиардов евро находятся в Euroclear. Бельгия стремится обеспечить, чтобы эти средства не использовались без надежной защиты ее интересов, передает издание.
19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕК предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине. Она добавила, что Киев вернет кредит только после того, как Москва якобы выплатит репарации.