Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Бельгия потребовала от стран Евросоюза юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для «репарационного» кредита Украине на 140 миллиардов евро, пишет Politico. Отмечается, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия потребовала от стран Евросоюза юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для «репарационного» кредита Украине на 140 миллиардов евро, пишет Politico. Отмечается, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр страны Барт де Вевер считает, что схема Еврокомиссии фактически сводится к конфискации, что противоречит официальным заявлениям о том, что кредит не будет включать арест российских государственных средств. Он отметил, что если активы останутся замороженными надолго, это может рассматриваться как квазиконфискация.

Де Вевер также предупредил о риске нарушения двусторонних инвестиционных договоров Бельгии и Люксембурга с Россией. В связи с этим он обозначил три красные линии: отказ от поддержки мер, которые могут быть истолкованы как конфискация, юридически обязывающие гарантии разделения рисков и соглашение о немедленном возврате активов в случае необходимости.

По оценке Минфина России, общая сумма замороженных активов составляет около 300 миллиардов долларов, из которых примерно 170 миллиардов евро находятся в Euroclear. Бельгия стремится обеспечить, чтобы эти средства не использовались без надежной защиты ее интересов, передает издание.

19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕК предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине. Она добавила, что Киев вернет кредит только после того, как Москва якобы выплатит репарации.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше