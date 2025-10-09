Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5−7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
«Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5−7 °С и случаются постоянные заморозки… по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря», — говорится в Telegram-канале министерства.
Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.
Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки «M+S», «M&S» или «M S». При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными.
«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», — объяснили в Минтрансе.