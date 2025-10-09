Ричмонд
В Приморье не стали заменять арест велосипедиста из Франции

Приморский суд отклонил апелляцию адвоката француза Сехили.

Источник: Комсомольская правда

Приморский суд отклонили апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили, которого арестовали по подозрению в неправомерном пересечении границы России. Спортсмену не стали менять меру пресечения. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

«Постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025 оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в начале француза Софиана Сехили задержали во Владивостоке в начале сентября. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе города Уссурийска в Приморском крае. Как отмечают местные надзиратели, мужчина не жалуется на условия пребывания там. Он даже принял решение изучать русский язык, чтобы как-то общаться там со следователями.