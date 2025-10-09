Новый автобус начали тестировать на маршруте между Москвой и Химками

Новый автобус отличается продуманной конструкцией с широкими дверными проемами и просторными проходами между сиденьями, что существенно облегчает посадку и высадку пассажиров. При изготовлении кузова были использованы современные композитные материалы. Они обеспечивают легкость конструкции, высокую прочность и полную устойчивость к коррозии, а также способствуют снижению уровня шума во время поездки. Расширенная площадь остекления обеспечивает большое количество света в салоне и отличный обзор для всех пассажиров, а зеленая и красная подсветка на дверях предупреждает об открытии и закрытии.