Новый автобус начали тестировать на маршруте между Москвой и Химками

«Мы активно развиваем городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря регулярному обновлению средний возраст наземного транспорта в Москве остается одним из самых низких в России и Европе, а отечественные предприятия обеспечены заказом и создают новые рабочие места. Автобус нового поколения более комфортный и просторный за счет современных материалов и модифицированной конструкции кузова. По результатам эксплуатации в разных дорожных и погодных условиях рассмотрим закупку данной модели для работы на смежных маршрутах в Подмосковье», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Тестирование нового автобуса ЛиАЗ Citymax 12 с повышенным уровнем комфорта началось на пригородном маршруте № 1383, проходящем от станции метро «Планерная» до Химок.
Новый автобус имеет увеличенную до рекордных 13,6 кв. м площадь низкого уровня пола в салоне. Кроме того, в нем увеличена ширина дверных проемов, проходов между сиденьями и накопительной площадки за счет новых конструктивных решений кузова.
Новый автобус отличается продуманной конструкцией с широкими дверными проемами и просторными проходами между сиденьями, что существенно облегчает посадку и высадку пассажиров. При изготовлении кузова были использованы современные композитные материалы. Они обеспечивают легкость конструкции, высокую прочность и полную устойчивость к коррозии, а также способствуют снижению уровня шума во время поездки. Расширенная площадь остекления обеспечивает большое количество света в салоне и отличный обзор для всех пассажиров, а зеленая и красная подсветка на дверях предупреждает об открытии и закрытии.
Автобус рассчитан на 109 пассажиров. В его салоне установили двухзонный климат-контроль, а также USB-порты для зарядки мобильных устройств. Особое внимание уделено доступности транспорта для всех категорий граждан. Автобус оборудовали низким входом без ступеней, механической откидной аппарелью, просторной накопительной площадкой с удобными поручнями и специальным местом для инвалидной коляски. Инновационная система «книлинг» позволяет наклонять автобус в сторону дверей при остановке, облегчая посадку и высадку пассажиров.
В автобусах реализована система чистого пола. Она исключает любые крепления на поверхности, что не только упрощает перемещение пассажиров по салону, но и облегчает процесс уборки транспортного средства.