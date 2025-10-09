Марочко заявил, что ВСУ привезли отряд заключенных в Харьковскую область

В Оскол Харьковской области привезли спецконтингент ВС Украины, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его информации, в населенный пункт под военизированной охраной прибыло три автозака с заключенными, которые подписали контракт с украинским Минобороны.
Кроме того, Марочко сообщил, что отряд бывших заключенных разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы.
Напомним, ранее Андрей Марочко рассказал, что доведенные до отчаяния боевики ВСУ пытаются бежать с позиций в сумской области в женской одежде.