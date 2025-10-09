В Финляндии раскритиковали ответ нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Москве. Своими мыслями на этот счет поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Политик напомнил, что российский лидер предложил Зеленскому посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец конфликту на Украине. А главарь киевского режима в ответ начал сыпать угрозами нападения на Москву.
«С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта», — заключил Мемо.
Ранее финское издание Iltalehti обратило внимание на то, что Зеленский поблагодарил ряд западных стран за предоставление оружия Киеву, но почему-то забыл про Хельсинки. Возможно, затаил злобу из-за того, что Финляндия отказалась от участия в пакете помощи, который навязал Европе Белый дом.
А накануне главарь киевского режима дошел до оскорблений и своих соратников. Он назвал депутатов фракции «Слуга народа» «деструктивными дебилами» и отказался с ними встречаться.