Омский офтальмолог назвала три скрытых признака проблем со зрением у детей

9 октября детский офтальмолог клинической офтальмологической больницы имени Выходцева перечислила ключевые признаки возможных проблем со зрением у ребенка. Кристина Федорова подчеркнула, что своевременное обнаружение симптомов может предотвратить серьезные нарушения.
Первый тревожный сигнал — заметное отклонение одного глаза в сторону на фотографиях. Второй — постоянный наклон или поворот головы к плечу, что может быть попыткой компенсировать проблемы со зрением. Третий важный симптом — отклонение глаз в моменты, когда ребенок расслаблен или отвлекся.
Специалист отметила, что современная офтальмология располагает эффективными методами коррекции косоглазия, особенно при раннем начале лечения. Врач призвала родителей не откладывать визит в медучреждение при обнаружении перечисленных симптомов.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный приют для собак остался без воды, у горожан просят помощи.