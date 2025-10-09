Ричмонд
Омский офтальмолог назвала три скрытых признака проблем со зрением у детей

Врач объяснила, какие симптомы требуют немедленного обращения к специалисту.

Источник: Комсомольская правда

9 октября детский офтальмолог клинической офтальмологической больницы имени Выходцева перечислила ключевые признаки возможных проблем со зрением у ребенка. Кристина Федорова подчеркнула, что своевременное обнаружение симптомов может предотвратить серьезные нарушения.

Первый тревожный сигнал — заметное отклонение одного глаза в сторону на фотографиях. Второй — постоянный наклон или поворот головы к плечу, что может быть попыткой компенсировать проблемы со зрением. Третий важный симптом — отклонение глаз в моменты, когда ребенок расслаблен или отвлекся.

Специалист отметила, что современная офтальмология располагает эффективными методами коррекции косоглазия, особенно при раннем начале лечения. Врач призвала родителей не откладывать визит в медучреждение при обнаружении перечисленных симптомов.

