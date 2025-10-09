Омский офтальмолог назвала три скрытых признака проблем со зрением у детей

Первый тревожный сигнал — заметное отклонение одного глаза в сторону на фотографиях. Второй — постоянный наклон или поворот головы к плечу, что может быть попыткой компенсировать проблемы со зрением. Третий важный симптом — отклонение глаз в моменты, когда ребенок расслаблен или отвлекся.