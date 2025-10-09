Студент из Петербурга мечтал стать журналистом, но свернул не туда и получил срок за госизмену

Первый Западный окружной военный суд рассмотрел дело 24-летнего петербуржца в закрытом режиме. По данным суда, Галицкий признан виновным в финансировании Вооружённых сил Украины и оправдании терроризма. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима и дополнительный запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на один год. Известно, что до задержания молодой человек учился на последнем курсе кафедры политологии университета Герцена и планировал карьеру в журналистике.