Ремонт трамвайных путей в Перми затянулся на два месяца

Жителей краевого центра уже начинает утомлять перманентная реконструкция трамвайных путей. Причем причины этого не всегда понятны — например, на улице Крупской в течение пяти лет рельсы и шпалы меняли трижды. Видимо, сразу сделать нормально не получилось.
Ранее ремонт путей на Северной Дамбе больше чем на год отрезал от центра города Мотовилихинский район, и уже второй год в такой же ситуации Индустриальный район.
— Раньше в Перми было 14 трамвайных маршрутов, сейчас осталось только девять и те толком не работают, — сокрушается житель краевого центра Виталий Гилев. — Причем неразбериха не только с трамваями, но и с автобусами: их маршруты постоянно меняются — сокращаются, удлиняются, исчезают, появляются. В городе никак не может устояться единая транспортная сеть, и это очень неудобно.
Совершенно неясна логика городских властей, которые, не закончив реконструкцию в одном месте, начинают ремонт в другом. Так вышло с трамвайными путями на улице Белинского, где в начале сентября сняли рельсы и шпалы, притом что на улице Мира «двойку» по маршруту еще не запустили. И впереди новые неудобства для пассажиров: уже готова проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирской, Петропавловской и Чернышевского. Таким образом, в Перми в ближайшее время могут остановить половину действующих маршрутов.
В то же время еще совсем недавно у городской администрации были большие планы развития трамвайной сети: собирались пустить новые маршруты в Садовый, Парковый и даже до аэропорта Большое Савино. Но, видимо, ситуация изменилась: на запрос «РГ» представители мэрии ответили, что «генеральным планом города Перми заложено строительство новых трамвайных линий в спальные микрорайоны. Сроки реализации этих мероприятий будут зависеть от сроков определения источников финансирования». Проще говоря, в ближайшем будущем новые трамвайные пути в краевом центре вряд ли появятся.