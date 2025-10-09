Ремонт трамвайных путей в Перми затянулся на два месяца

Совершенно неясна логика городских властей, которые, не закончив реконструкцию в одном месте, начинают ремонт в другом. Так вышло с трамвайными путями на улице Белинского, где в начале сентября сняли рельсы и шпалы, притом что на улице Мира «двойку» по маршруту еще не запустили. И впереди новые неудобства для пассажиров: уже готова проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирской, Петропавловской и Чернышевского. Таким образом, в Перми в ближайшее время могут остановить половину действующих маршрутов.