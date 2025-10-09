Ричмонд
Президенты России и Таджикистана начали переговоры

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон начали переговоры тет-а-тет.

Президенты обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия.

