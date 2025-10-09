Номера проданной Галкиным* Bentley оказались дороже машины

«Красивые» госномера автомобиля Bentley, который продал покинувший Россию юморист Максим Галкин*, оказались в два раза дороже самой машины. Об этом стало известно в четверг, 9 октября.
Как отмечается в СМИ, на редком Bentley Arnage класса люкс были установлены номера стоимостью семь миллионов рублей. Стоимость самого автомобиля варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.
Номера отличались «зеркальными» цифрами и тремя буквами «O». В январе была внесена отметка о замене утраченных или пришедших в негодность регистрационных знаков, а через два месяца автомобиль сменил владельца вместе с госномером, передает РИА Новости.
О самой продаже стало известно 6 октября: телеведущий продал редкий автомобиль Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. Автомобиль класса люкс выпускался с 1998 по 2005 год. За это время было произведено около четырех тысяч машин, из них примерно 200 единиц — в особом исполнении. Как отмечается в документах, Галкин* владел Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. Весной автомобиль выставили на продажу, после чего он сменил владельца и государственный номер.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.