Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со шлагбаумами

Как сообщили правоохранители, мошенники могут представляться якобы сотрудниками управляющих компаний или товарищества собственников жилья. Аферисты сообщают, будто бы необходимо установить шлагбаум у дома для безопасности двора и после этого предлагают бесплатное оформление магнитного ключа или чипа. Граждан просят сказать код из СМС для «активации», но на самом деле мошенники в этот момент совершают попытку входа в интернет-банк потенциальной жертвы.