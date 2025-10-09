Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со шлагбаумами

Как сообщили правоохранители, мошенники могут представляться якобы сотрудниками управляющих компаний или товарищества собственников жилья.

Источник: БЕЛТА

Белорусам рассказали о новой схеме мошенничества, которая связана с установкой шлагбаумов. Об этом информирует УВД Могилевского облисполкома.

Как сообщили правоохранители, мошенники могут представляться якобы сотрудниками управляющих компаний или товарищества собственников жилья. Аферисты сообщают, будто бы необходимо установить шлагбаум у дома для безопасности двора и после этого предлагают бесплатное оформление магнитного ключа или чипа. Граждан просят сказать код из СМС для «активации», но на самом деле мошенники в этот момент совершают попытку входа в интернет-банк потенциальной жертвы.

В УВД Могилевского облисполкома напомнили, что ни товарищество жильцов, ни организации по установке шлагбаумов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, также не просят сообщить сведения карт и паспортные данные.