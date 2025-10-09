Белорусов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со шлагбаумами

Белорусам рассказали о новой схеме мошенничества, которая связана с установкой шлагбаумов. Об этом информирует УВД Могилевского облисполкома.
Как сообщили правоохранители, мошенники могут представляться якобы сотрудниками управляющих компаний или товарищества собственников жилья. Аферисты сообщают, будто бы необходимо установить шлагбаум у дома для безопасности двора и после этого предлагают бесплатное оформление магнитного ключа или чипа. Граждан просят сказать код из СМС для «активации», но на самом деле мошенники в этот момент совершают попытку входа в интернет-банк потенциальной жертвы.
В УВД Могилевского облисполкома напомнили, что ни товарищество жильцов, ни организации по установке шлагбаумов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, также не просят сообщить сведения карт и паспортные данные.