Создана цифровая программа — двойник населения России

Проект реализован в рамках сотрудничества с Центром компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии», созданным на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Система работает на базе технологий созданного ранее учеными университета и компании «Самис» электронного сервиса «Робот-картограф», который создает с помощью искусственного интеллекта и геоданных цифровые профили территорий и объектов. Как рассказали в университете, система способна обрабатывать информацию из официальных источников и баз данных как в целом по конкретному региону, так и касающуюся каждого отдельного дома не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. К системе подключили 85 регионов страны. Нейросетевой сервис дает возможность прогнозировать развитие того или иного населенного пункта в зависимости от происходящих или ожидаемых изменений в разных сферах. Например, можно делать прогноз изменения демографической, экономической, инфраструктурной ситуации.