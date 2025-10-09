Создана цифровая программа — двойник населения России

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. Ученые из Самары разработали электронный интернет-сервис, который объединяет и анализирует с помощью нейросетей данные о жителях российских населенных пунктов. В систему вошло не только население городов, но и небольших поселков, и программа дает возможность составлять прогноз их развития, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.
«Цифровой “двойник” населения России разработали ученые Самарского университета имени Королева и специалисты самарской компании “Самис”. Разработка представляет собой электронный интернет-сервис, объединяющий и анализирующий с помощью нейросетей различные актуальные данные о населении городов, поселков, районов и сел нашей страны», — говорится в сообщении.
Проект реализован в рамках сотрудничества с Центром компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии», созданным на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Система работает на базе технологий созданного ранее учеными университета и компании «Самис» электронного сервиса «Робот-картограф», который создает с помощью искусственного интеллекта и геоданных цифровые профили территорий и объектов. Как рассказали в университете, система способна обрабатывать информацию из официальных источников и баз данных как в целом по конкретному региону, так и касающуюся каждого отдельного дома не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. К системе подключили 85 регионов страны. Нейросетевой сервис дает возможность прогнозировать развитие того или иного населенного пункта в зависимости от происходящих или ожидаемых изменений в разных сферах. Например, можно делать прогноз изменения демографической, экономической, инфраструктурной ситуации.
«Впервые подготовлена цифровая модель, охватывающая как крупные населенные пункты, так и совсем малые — например, поселки и деревни, где могут проживать всего лишь несколько десятков человек. В базе данных сервиса, созданного на основе этой модели, — практически все населенные пункты 85 регионов нашей страны. В отличие от других существующих цифровых моделей, привязанных, как правило, к районам или кварталам городов и дающих усредненные данные, наша разработка моделирует жизнь с гораздо большей детализацией — в границах конкретных отдельных зданий, что дает новые возможности для более глубокого анализа и принятия более точных управленческих решений по развитию территории», — приводятся слова руководителя направления геоданных Самарского университета имени Королева и компании «Самис» Андрея Чернова.