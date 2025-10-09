Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти упразднили два сельсовета в Брестской области

В Брестской области решением властей были упразднены два сельсовета.

Источник: Комсомольская правда

Власти упразднили два сельсовета в Брестской области. Это следует из решения областного Совета депутатов № 116 «Об изменении административно-территориального устройства Брестской области». Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, решение властей был упразднен Ореховский сельсовет Малоритского района. Кроме того, было принято решение упросить и Радчицкий сельсовет Столинского района.

Ранее власти упразднили сразу четыре поселка в Гомельской области.

Тем временем Минтранс сказал, где белорусам запрещено пользоваться телефонами и наушниками.

Кроме того, уникальная операция на сердце проведена в Беларуси беременной женщине: «Спасли жизнь и матери, и ребенку».