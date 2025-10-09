Власти упразднили два сельсовета в Брестской области. Это следует из решения областного Совета депутатов № 116 «Об изменении административно-территориального устройства Брестской области». Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, решение властей был упразднен Ореховский сельсовет Малоритского района. Кроме того, было принято решение упросить и Радчицкий сельсовет Столинского района.
