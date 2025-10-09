В Омске расследуют деятельность фирмы-мошенника с поддельными решениями судов

В полиции рассказали о продолжении расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере юридических услуг. Преступная группа работала в офисе на улице 8 Марта в Омске до июня 2025 года, когда был задержан 34-летний организатор из Республики Калмыкия.
К ответственности привлекли и двоих сообщников фигуранта — юриста 1991 года рождения и заместителя директора 1995 года рождения. Женщина попыталась продолжить незаконную деятельность после задержания главаря, за что получила меру пресечения в виде домашнего ареста. Мошенники рекламировали услуги в интернете, проводили «бесплатные консультации» и заключали договоры на 20−50 тысяч рублей.
Для создания видимости работы аферисты использовали подложные судебные решения. Реальная помощь клиентам не оказывалась — у сотрудников не было необходимых знаний либо решить заявленные проблемы заведомо не представлялось невозможным.
Сейчас в производстве следователя находятся 11 уголовных дел с 70 потерпевшими. Речь идет об ущербе более 3 млн рублей. Граждан, которые пострадали от действий преступной фирмы и еще не заявили об этом, просят обратиться в полицию.
