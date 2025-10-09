Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске расследуют деятельность фирмы-мошенника с поддельными решениями судов

Установлено 70 потерпевших от псевдоюридической конторы.

Источник: Комсомольская правда

В полиции рассказали о продолжении расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере юридических услуг. Преступная группа работала в офисе на улице 8 Марта в Омске до июня 2025 года, когда был задержан 34-летний организатор из Республики Калмыкия.

К ответственности привлекли и двоих сообщников фигуранта — юриста 1991 года рождения и заместителя директора 1995 года рождения. Женщина попыталась продолжить незаконную деятельность после задержания главаря, за что получила меру пресечения в виде домашнего ареста. Мошенники рекламировали услуги в интернете, проводили «бесплатные консультации» и заключали договоры на 20−50 тысяч рублей.

Для создания видимости работы аферисты использовали подложные судебные решения. Реальная помощь клиентам не оказывалась — у сотрудников не было необходимых знаний либо решить заявленные проблемы заведомо не представлялось невозможным.

Сейчас в производстве следователя находятся 11 уголовных дел с 70 потерпевшими. Речь идет об ущербе более 3 млн рублей. Граждан, которые пострадали от действий преступной фирмы и еще не заявили об этом, просят обратиться в полицию.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 158 человек лишились шести млн рублей после обращения в юрфирму.