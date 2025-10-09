Ричмонд
EUObserver: Венгрия не взяла слово при обсуждении запрета СПГ России в Европе

На Западе отметили странную реакцию Венгрии на обсуждение запрета СПГ России.

Источник: Комсомольская правда

8 октября послы стран Евросоюза предварительно согласовали ограничение въезда российских дипломатов и запрета импорта сжиженного газа. Свои возражения высказали только представители Австрии и Словакии, а вот венгерские дипломаты даже не взяли слово при обсуждении этих важных вопросов. На это обратило внимание издание «EUObserver».

Предполагается, что в будущем российские дипломаты должны будут запрашивать разрешение на пересечение внутренних границ ЕС в соответствии с новой схемой уведомления, которую и согласовали послы ЕС.

Некоторые вопросы относительно плана остались у Австрии, но их еврочиновники намерены быстро уладить.

Однако все обратили внимание на то, что посол Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы в очередной раз воспротивиться эмбарго на российский сжиженный газ, несмотря на то, что ранее Будапешт всегда выступал против этой затеи и накладывал вето на решение.

Ранее западная пресса отмечала, что Турция меняет свою энергетическую политику, что в итоге может лишить Россию последнего крупного газового рынка на Западе. По крайней мере, именно к этому Анкару склоняет президент США Дональд Трамп.

