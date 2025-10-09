Восставший из мертвых гигантский паук-рыболов замечен в домах британцев

Гигантских пауков-рыболовов стали находить в своих домах жители Норфолка в Великобритании, они прозвали пауков «восставшими из мертвых», потому что ранее экологи признали их вымершими, пишет The Sun.
По словам представителя Королевского общества защиты птиц, возвращение паука — хороший знак, это говорит о том, что состояние водно-болотных угодий страны улучшилось.
«Эти пауки играют важную роль в поддержании богатого водного биоразнообразия в водоёмах для выпаса скота на наших заповедных территориях. Самки впечатляют не только своими размерами, но и красотой — на них действительно стоит посмотреть», — заявил управляющий заповедником RSPB Мид-Яр Тим Страдвик.
Он подчеркнул, что размер пауков-рыболовов может достигать ладони взрослого человека. Они питаются бабочками, стрекозами и даже рыбой, за что получили свое название.
По словам Страдвика, укус этих пауков не опасен для человека, хотя их все же не стоит трогать, чтобы избежать аллергической реакции. Он также предупредил, что во время холода «рыболовы» могут забираться в жилые дома.
Эколог Королевского общества защиты птиц Джейн Сирс заявила, что после того, как пауков обнаружили местные жители, специалисты специально пытаются увеличить их популяцию. Сейчас в заповедниках Норфолка уже насчитывается более 3 тыс. особей.
Ранее в Таиланде мужчина умер после нападения муравьев на плантации.