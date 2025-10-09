Подозреваемому в халатности экс-главе Цимлянска избрали меру пресечения

Павлу Разумовскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, то есть до 5 декабря включительно. Фигуранту уголовного дела запретили выходить за пределы дома и общаться с определенными лицами. Постановление в законную силу не вступило.