Подозреваемому в халатности экс-главе Цимлянска избрали меру пресечения

Цимлянский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе Цимлянска Павлу Разумовскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Источник: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения

Как ранее писал «Ъ-Ростов», чиновника подозревают по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие считает, что в ноябре 2023 года фигурант утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную (максимальную) цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат.

Павлу Разумовскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, то есть до 5 декабря включительно. Фигуранту уголовного дела запретили выходить за пределы дома и общаться с определенными лицами. Постановление в законную силу не вступило.