В Ростовской области в 4,6 раза упали продажи популярных игрушек Лабубу

Ажиотаж вокруг игрушек Лабубу в Ростовской области сменился резким спадом.

Источник: Комсомольская правда

Продажи популярных игрушек Лабубу в Ростовской области и Краснодарском крае за последние два месяца сократились в несколько раз. Так, в Ростовской области объемы реализации упали в 4,6 раза, а в Краснодарском крае — в 4,4 раза. Об этом сообщают СМИ.

Отметим, что спад последовал за периодом невероятного ажиотажа. Первый резкий всплеск продаж был зафиксирован в мае, когда оборот игрушек в регионе вырос на 4700% по сравнению с апрелем. В Ростовской области в мае продажи выросли в 58 раз, а в Краснодарском крае — в 74 раза. Пик пришелся на июнь, когда рост оборота составил еще 1190% по сравнению с маем.

