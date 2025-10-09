В Ростовской области в 4,6 раза упали продажи популярных игрушек Лабубу

Отметим, что спад последовал за периодом невероятного ажиотажа. Первый резкий всплеск продаж был зафиксирован в мае, когда оборот игрушек в регионе вырос на 4700% по сравнению с апрелем. В Ростовской области в мае продажи выросли в 58 раз, а в Краснодарском крае — в 74 раза. Пик пришелся на июнь, когда рост оборота составил еще 1190% по сравнению с маем.