Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дивногорске Красноярского края благоустроили сквер у памятника самосвалу

Там проложили пешеходную тропу, установили ограждение и урны, высадили деревья и освежили газоны.

Благоустройство сквера у памятника «Самосвал МАЗ-525» в городе Дивногорске провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.

На входе в общественное пространство проложили пешеходную тропу с деревянным настилом, установили ограждение, скамейки и урны. Также там смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, высадили деревья и освежили газоны.

Благоустройство провели вокруг самосвала, установленного в центре сквера. Именно эта модель машины была той, с которой в воду когда-то сбросили первую гранитную глыбу для перекрытия Енисея и строительства Красноярской ГЭС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.