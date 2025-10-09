В Дивногорске Красноярского края благоустроили сквер у памятника самосвалу

Благоустройство сквера у памятника «Самосвал МАЗ-525» в городе Дивногорске провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.
На входе в общественное пространство проложили пешеходную тропу с деревянным настилом, установили ограждение, скамейки и урны. Также там смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, высадили деревья и освежили газоны.
Благоустройство провели вокруг самосвала, установленного в центре сквера. Именно эта модель машины была той, с которой в воду когда-то сбросили первую гранитную глыбу для перекрытия Енисея и строительства Красноярской ГЭС.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.