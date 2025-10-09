Это по любви: Life.ru поговорил с «амбассадором кокошников» в Госдуме о моде на русское и похвале Путина

— Есть разные кокошники, разных стилей, разных цветов. Точно есть те, которые соотносятся с вечерними нарядами. Есть те, которые более уместны в рабочей обстановке, есть совсем скромные, есть с какими-то элементами, рисунками. Хочется чего-нибудь разного. Как любое украшение, оно должно быть неповторимым. У меня есть три бренда, которые я очень люблю. Это мастерицы из Костромы «Котома», они делают произведения искусства. Каждый кокошник делается один-два месяца и больше, это кропотливая работа художниц. Есть мама с дочкой из бренда «Моя голова», более современные, они тоже отшивают вручную, много вышивки. И есть удивительный кокошник, в котором я сейчас, бренда «Патриотка» из Всеволожска Ленинградской области. Недавно, кстати, там поставили рекорд, когда почти 1000 женщин одновременно танцевали на площади в кокошниках.