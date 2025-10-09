СК опубликовал видео с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

Ранее стало известно о пропаже туристов в тайге. Семья — супруги с пятилетней дочерью — отправились в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского белогорья. На связь они не выходили два дня, после чего 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в полицию.