СК опубликовал видео с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

Для поиска пропавшей в тайге семьи используют дроны.
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи, пропавшей во время туристического похода. Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовала видео из оперативного штаба.
Поиски ведутся при помощи дронов. Следователями ГСУ СК России продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения семьи во время туристического похода.
Ранее стало известно о пропаже туристов в тайге. Семья — супруги с пятилетней дочерью — отправились в поход 28 сентября 2025 года с окраины поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского белогорья. На связь они не выходили два дня, после чего 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в полицию.
На месте поисковых мероприятий работают следователи и криминалисты краевого следственного комитета, а также криминалисты Криминалистического центра СК России. Они координируют усилия поисковых групп и проводят необходимые следственные действия.
Ранее специалисты определили примерное местоположение семьи, пропавшей во время туристического похода. По данным СК, сигнал мобильного телефона, принадлежавшего одному из туристов, был зафиксирован на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин Партизанского района.