«На этом проекте мы все собрались не про политику, а про искусство»

— Нет, я скорее бесконечно сомневающийся агностик. Я могу сходить в церковь и поставить там свечку. Даже иногда это делаю. Но ровно в этот момент смотрю на себя как бы со стороны с бесконечной иронией. Но здесь ведь мы про другое — про веру во что-то очень ценное, про «веру в жизнь и в мысль», по Мамардашвили. Большинство людей опираются на некую систему ценностей. Мы за нее боремся, отстаиваем, по возможности ей следуем. И разговор с внешней красоты всегда переводится на красоту внутреннюю в попытке найти идеальную гармонию, которая, конечно, увы, не достижима. И поэтому мы, мультипликаторы, тоже следуем этому направлению. И это не про поход в церковь, а про попытку приблизиться к человеку, к его душе.