На Кубани прошел парад виноделов

Парад виноделов впервые прошел во время Черноморской винной недели в Краснодарском крае, которая длилась с 29 сентября по 5 октября. Ее мероприятия были организованы по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Парад провели на площади Александра II в Абрау-Дюрсо под Новороссийском. В нем приняли участие представители 27 виноделен Кубани из Геленджика, Анапы, Новороссийска, Темрюкского, Северского, Крымского районов. Кроме того, впервые к мероприятию присоединились делегаты из Ейского района.
«Черноморская винная неделя — это многогранный фестиваль, который объединяет сразу несколько направлений альтернативных видов туризма: это и событийный, и эногастрономический, и познавательный, и промышленный, и даже спортивный туризм. Межсезонье — благодатное время для всех этих активностей, ведь они хорошо сочетаются с красотой осенней природы, комфортной температурой и не такой загруженной курортной инфраструктурой, как летом. Фестиваль направлен на продвижение локальных брендов, отдыха в межсезонье в целом», — рассказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова.
Черноморская винная неделя проходила на базе 11 тематических площадок. Для посетителей работали ярмарки, лекторий, гастрозона, творческие мастерские и многое другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.