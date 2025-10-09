На Кубани прошел парад виноделов

«Черноморская винная неделя — это многогранный фестиваль, который объединяет сразу несколько направлений альтернативных видов туризма: это и событийный, и эногастрономический, и познавательный, и промышленный, и даже спортивный туризм. Межсезонье — благодатное время для всех этих активностей, ведь они хорошо сочетаются с красотой осенней природы, комфортной температурой и не такой загруженной курортной инфраструктурой, как летом. Фестиваль направлен на продвижение локальных брендов, отдыха в межсезонье в целом», — рассказала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова.