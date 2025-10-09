Ричмонд
В поселке Мирном на Ставрополье построят фельдшерско-акушерский пункт

Его планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в поселке Мирном в Ставропольском крае по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.

Работы уже начались. Ввести в эксплуатацию новый медпункт планируют уже в декабре этого года.

«Новый ФАП значительно повысит доступность медицинской помощи для жителей поселка Мирного и близлежащих населенных пунктов. Здесь будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Этот проект — часть нашей последовательной работы по укреплению первичного звена здравоохранения в сельской местности», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.