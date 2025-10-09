В городе Заринске на Алтае открыли молодежный центр «Поколение М»

Молодежный центр «Поколение М» открыли в городе Заринске в Алтайском крае при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
В учреждении есть многофункциональная и детская зоны, выставочный зал и мастерская, студия звукозаписи, коворкинг, конференц-зал, центры добровольчества, поддержки общественных организаций и досуга. Там молодые жители города смогут учиться, общаться и отдыхать.
Участие в создании центра принимали активисты из Заринска. Они предлагали идеи дизайна помещений, формировали перечень мероприятий, которые будут проводить в новом пространстве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.