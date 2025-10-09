Стало известно новое место работы чиновницы жилищного департамента из мэрии Омска

Ольга Парфенова имеет богатый опыт работы на муниципальной и государственной службе. Ее карьера началась в 2000 году, и за это время она занимала несколько ключевых должностей. В частности, она руководила управлением ЗАГС, возглавляла департамент городской экономической политики, а также руководила Центром учета и содержания собственности Омской области. Последние два с половиной года она возглавляла департамент жилищной политики мэрии Омска.