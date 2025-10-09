Ричмонд
Стало известно новое место работы чиновницы жилищного департамента из мэрии Омска

Ольга Парфенова возглавила департамент экономики и финансов министерства здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Бывший директор департамента жилищной политики омской мэрии Ольга Парфенова получила высокую должность в министерстве здравоохранения Омской области. Она заняла пост руководителя департамента экономики и финансов ведомства.

Напомним, что об увольнении 52-летней чиновницы из мэрии стало известно в конце сентября. По данным источников «Омск-информа», решение об уходе было запланированным: Парфенова давно собиралась покинуть свой пост, дожидаясь момента, когда наступит срок выплаты пенсии за выслугу лет.

Ольга Парфенова имеет богатый опыт работы на муниципальной и государственной службе. Ее карьера началась в 2000 году, и за это время она занимала несколько ключевых должностей. В частности, она руководила управлением ЗАГС, возглавляла департамент городской экономической политики, а также руководила Центром учета и содержания собственности Омской области. Последние два с половиной года она возглавляла департамент жилищной политики мэрии Омска.

Переход на работу в министерство здравоохранения стал для нее новым этапом карьеры. На своей новой должности Парфенова будет курировать экономические и финансовые вопросы ведомства, что требует глубокой экспертизы и организационных навыков.

