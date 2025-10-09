Ричмонд
В Севастополе начали закрывать фонтаны до следующего сезона

Фонтаны в Севастополе консервируют перед наступлением холодов.

Источник: правительство Севастополя

В Севастополе в преддверии холодов началась подготовка фонтанов к зимнему периоду. В понедельник фонтаны были отключены. Процесс консервации трудоемкий и начинается со слива воды.

Всего в городе насчитывается 30 фонтанов, различающихся по своей технической сложности. Начало работ по их консервации приходится на октябрь. Это связано с тем, что специалистам требуется достаточно времени для тщательной подготовки, поскольку от качества консервации зависит успешная «зимовка» фонтанов и их бесперебойная работа в следующем сезоне.

Консервация фонтана начинается со слива воды для доступа к чаше и фильтрам. Затем промываются песочные и предварительные фильтры, чистятся насосы и трубопроводы. После этого сливается вода из всех систем фонтана.