Форвард Маклауд все же вернулся в омский «Авангард», и сразу на три сезона

В четверг, 9 октября, «Авангард» все же объявил о новом контракте с нападающим Майклом Маклаудом, права на которого принадлежат в КХЛ именно ему. Договор с игроком заключили сразу на три сезона.
Игровым номером легионера будет снова 9. Генменеджер омского клуба Алексей Сопин объяснил, почему в Омске до последнего не озвучивали чего-то обнадеживающего про это подписание. Стоит напомнить, что на предсезонной конференции 4 сентября Сопин говорил, что игрок и его агент просили им дать время «до субботы». И тогда уже они обещали полностью определиться, что выбирают, возвращение в КХЛ или попытки вернуться в НХО. Имелось в виду 6 сентября. Но наступило и 6 сентября, никакого ответа вслух не следовало. А далее пошло ожидание уже без конкретики… Правда, 12 сентября НХЛ объявила о разрешении Маклауду и еще четырем игрокам, оправданным по скандальному уголовному делу, выступать в ее чемпионате с 1 декабря, а заключить контракт с каким-либо клубом с 15 октября. Из этого по сути все сделали вывод, что Маклауд теперь точно не вернется в Омск.
«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо. Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали снова примерит на себе форму “ястребов”. Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба. Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так и для игрока», — отметил управленец.
Нужно обязательно отметить, что буквально накануне сам же Сопин в общении с журналистами газеты «Спорт-Экспресс» сказал, что Майкл в ближайшие дни подпишет контракт с клубом в Северной Америке, даже имея в виду не обязательно только НХЛ, но и как вариант лигу более низкого уровня, АХЛ. Причем генменеджер озвучил это с хитрой формулировкой «я слышал». И уточнил, что игрок и его агент собрались ждать вариантов в НХЛ до последнего.
Получается, что это было хитрейшей операцией прикрытия, с учетом все тех же прошлых неудач с селекцией (прежде всего одной конкретной), в то время как клуб уже с легионером договорился, и даже на три сезона, а не на один или два.
В итоге вышеупомянутая суббота, 6 сентября, растянулась до примерно среды, 8 октября, но теперь имеем сам факт — «Авангард» дождался и получил нужного игрока.
Ранее также мы сообщали, что у «Авангарда» сорвался переход другого центрфорварда, который мог быть заменой Маклауду Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева».