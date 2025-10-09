Форвард Маклауд все же вернулся в омский «Авангард», и сразу на три сезона

Игровым номером легионера будет снова 9. Генменеджер омского клуба Алексей Сопин объяснил, почему в Омске до последнего не озвучивали чего-то обнадеживающего про это подписание. Стоит напомнить, что на предсезонной конференции 4 сентября Сопин говорил, что игрок и его агент просили им дать время «до субботы». И тогда уже они обещали полностью определиться, что выбирают, возвращение в КХЛ или попытки вернуться в НХО. Имелось в виду 6 сентября. Но наступило и 6 сентября, никакого ответа вслух не следовало. А далее пошло ожидание уже без конкретики… Правда, 12 сентября НХЛ объявила о разрешении Маклауду и еще четырем игрокам, оправданным по скандальному уголовному делу, выступать в ее чемпионате с 1 декабря, а заключить контракт с каким-либо клубом с 15 октября. Из этого по сути все сделали вывод, что Маклауд теперь точно не вернется в Омск.