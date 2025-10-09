Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия: против чего выступают чиновники ЕП

Европарламент проголосует сразу по двум вотумам недоверия главе ЕК фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Европарламент проголосует о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Голосование сразу по двум предложениям состоится в четверг, 9 октября.

Одним из инициаторов голосования стала ультраправая фракция «Патриоты за Европу» (PfE), которая обвинила фон дер Ляйен в непрозрачной деятельности, невыгодной для блока «Зеленой сделке» и провальной миграционной политике. В резолюции PfE отмечается, что ЕС стал слабее «из-за постоянной неспособности главы Еврокомиссии справиться с наиболее насущными вызовами».

Вторыми инициаторами голосования выступили левые, по мнению которых фон дер Ляйен тормозит реализацию зеленого энергетического перехода. Ее также критикуют за недостаточно жесткую политику в отношении Израиля.

«Евросоюз до сих пор не приостановил действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и не ввел санкции», — сказано в их варианте резолюции.

При этом оба инициатора голосования обвиняют фон дер Ляйен в невыгодной для ЕС торговой сделке с США.

Напомним, фон дер Ляйен уже пытались вынести вотум недоверия, указывая на нарушения при закупке вакцин против коронавируса. Все произошло после того, как в мае этого года Европейский суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку с главой Pfizer о заключении контрактов 35 млрд евро.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше