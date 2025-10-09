Фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия: против чего выступают чиновники ЕП

Напомним, фон дер Ляйен уже пытались вынести вотум недоверия, указывая на нарушения при закупке вакцин против коронавируса. Все произошло после того, как в мае этого года Европейский суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку с главой Pfizer о заключении контрактов 35 млрд евро.