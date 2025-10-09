Фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия: против чего выступают чиновники ЕП

Европарламент проголосует о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Голосование сразу по двум предложениям состоится в четверг, 9 октября.
Одним из инициаторов голосования стала ультраправая фракция «Патриоты за Европу» (PfE), которая обвинила фон дер Ляйен в непрозрачной деятельности, невыгодной для блока «Зеленой сделке» и провальной миграционной политике. В резолюции PfE отмечается, что ЕС стал слабее «из-за постоянной неспособности главы Еврокомиссии справиться с наиболее насущными вызовами».
Вторыми инициаторами голосования выступили левые, по мнению которых фон дер Ляйен тормозит реализацию зеленого энергетического перехода. Ее также критикуют за недостаточно жесткую политику в отношении Израиля.
«Евросоюз до сих пор не приостановил действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и не ввел санкции», — сказано в их варианте резолюции.
При этом оба инициатора голосования обвиняют фон дер Ляйен в невыгодной для ЕС торговой сделке с США.
Напомним, фон дер Ляйен уже пытались вынести вотум недоверия, указывая на нарушения при закупке вакцин против коронавируса. Все произошло после того, как в мае этого года Европейский суд постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку с главой Pfizer о заключении контрактов 35 млрд евро.