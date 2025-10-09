Жители Калужской области направили поздравления «Артеку» в честь его столетия

В рамках рабочего визита первый заместитель губернатора региона Константин Горобцов посетил Международный детский центр «Артек» в Крыму, празднующий в этом году свой 100-летний юбилей.
Свою историю «Артек» начал в 1925 году, когда 80 первых ребят разместились в лагере из четырех брезентовых палаток у подножия мыса Аю-Даг. Сегодня это комплекс мирового масштаба, ежегодно принимающий до 40 тысяч детей, включая представителей Калужской области. Площадь центра охватывает 218 гектаров, а протяженность его собственной береговой линии достигает семи километров. «Артек» находится под управлением Минпросвещения России и обладает статусом международной инновационной площадки в сфере общего, дополнительного образования, а также оздоровления и организации досуга. Право на путевку получают дети, проявившие выдающиеся успехи в учебной, спортивной, творческой или общественной деятельности.
Константин Горобцов передал артековцам поздравления со знаменательной датой от имени губернатора и всех жителей Калужской области.
«За свою вековую историю “Артек” стал символом детства, дружбы и творчества многих поколений ребят из разных уголков мира. Благодаря центру тысячи юных талантов получили уникальную возможность раскрыть свои способности, обрести верных друзей и вдохновиться на новые свершения», — цитируем пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области Константина Горобцова. В знак памяти он вручил международному центру статуэтку космонавта-артековца, олицетворяющую мечту и знаменитые слова Константина Циолковского: «Невозможное сегодня станет возможным завтра!».
«Наша калужская земля известна своей связью с космонавтикой и именем Константина Эдуардовича Циолковского — основоположника теоретической космонавтики. Мы знаем, насколько важно поддерживать интерес молодёжи к науке, технике и освоению космического пространства. “Артек” играет важную роль в воспитании будущих исследователей Вселенной», — акцентировал Константин Горобцов.
В рамках делового визита первый заместитель губернатора ознакомился с инфраструктурой международного детского центра, пообщался с преподавателями и отдыхающими ребятами, а также стал участником нескольких мероприятий. Среди них — церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летия, в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России».