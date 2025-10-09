Жители Калужской области направили поздравления «Артеку» в честь его столетия

Свою историю «Артек» начал в 1925 году, когда 80 первых ребят разместились в лагере из четырех брезентовых палаток у подножия мыса Аю-Даг. Сегодня это комплекс мирового масштаба, ежегодно принимающий до 40 тысяч детей, включая представителей Калужской области. Площадь центра охватывает 218 гектаров, а протяженность его собственной береговой линии достигает семи километров. «Артек» находится под управлением Минпросвещения России и обладает статусом международной инновационной площадки в сфере общего, дополнительного образования, а также оздоровления и организации досуга. Право на путевку получают дети, проявившие выдающиеся успехи в учебной, спортивной, творческой или общественной деятельности.