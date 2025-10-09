Фотошоп или ИИ? Ренат Агзамов изменился до неузнаваемости, но подписчики ему не поверили

Ранее бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, рассказала в соцсетях о том, что после развода сумела похудеть и снова надеть платье, которое шила для участия в конкурсе красоты «Ростовская красавица — 2007». Она опубликовала эффектные снимки, отметив, что впервые надела этот наряд спустя 18 лет. По её словам, на результат повлияли спорт и, возможно, эмоциональное состояние, добавив, что отдых в Италии поможет поддержать форму.