В Самарской области ищут перевозчика для маршрута № 429 до Новокуйбышевска

Согласно условиям тендера, перевозки начнутся с 1 ноября 2025 года.

Источник: АиФ

На портале госзакупок объявлен конкурс на обслуживание пассажирского маршрута № 429, который соединяет автостанцию «Аврора» в Самаре с Новокуйбышевском.

Согласно условиям тендера, перевозки начнутся с 1 ноября 2025 года и будут осуществляться до конца ноября 2026 года. Победитель должен предоставить минимум 10 автобусов, выпущенных не ранее 2023 года, с количеством мест не менее 14.

Транспорт должен быть оснащён видеокамерами, системой GPS-мониторинга, контролем скорости, устройствами для безналичной оплаты проезда и оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Движение планируется с 06:00 до примерно 22:00. Стоимость проезда составит от 20 до 79 рублей в зависимости от длины маршрута.

Максимальная сумма контракта — 78 млн рублей. Итоги конкурса планируют подвести в середине октября текущего года.