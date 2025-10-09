Ричмонд
Екатеринбургские перевозчики оштрафованы на 15 млн за сентябрь

За месяц проверок перевозчики Екатеринбурга получили штрафов на 15 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

За сентябрь 2025 года екатеринбургские перевозчики получили штрафов почти на 15 миллионов рублей. Такую сумму им предстоит заплатить за различные нарушения в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты городского Центра управления перевозками провели более 6,5 тысяч проверок. Они выявили, что восемь транспортных предприятий нарушали условия муниципальных контрактов.

Среди основных нарушений — грязные салоны транспортных средств, недостаточное количество машин на маршрутах, несоблюдение графика последних рейсов. Также штрафы выписывали за отсутствие в салоне кондуктора или работающих валидаторов для оплаты проезда, а также за аварии по вине водителей.

Штрафные санкции коснулись как перевозчиков электротранспорта — трамваев и троллейбусов, так и автобусных предприятий. После оформления акта о нарушениях у компаний есть шесть рабочих дней на оплату штрафов.