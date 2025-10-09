Белоруска Соболенко обыграла россиянку Самсонову в Ухане и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обыграла в третьем круге турнира WTA-1000 в Ухане 20-ю ракетку из России Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 6:2.
Соболенко не оставила Самсоновой никаких шансов, затратив на победу 1 час и 16 минут. Это четвертая победа Арины над Людмилой в шести их очных матчах.
Соболенко и Самсонова сделали за матч по 6 эйсов, а процент попаданий первой подачей был выше у белоруски — 66% против 49%. Счет по виннерам 21:14 в пользу Соболенко. Меньше она допустила и невынужденных ошибок — 13:16. Самсонова не смогла ни раз взять подачу Соболенко, а первая ракетка реализовала 3 брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Елена Рыбакина — Линда Носкова. Напомним, что Арина выиграла в Ухане три титула, в том числе и в 2024 году.
