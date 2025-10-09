Белоруска Соболенко обыграла россиянку Самсонову в Ухане и вышла в четвертьфинал

Соболенко и Самсонова сделали за матч по 6 эйсов, а процент попаданий первой подачей был выше у белоруски — 66% против 49%. Счет по виннерам 21:14 в пользу Соболенко. Меньше она допустила и невынужденных ошибок — 13:16. Самсонова не смогла ни раз взять подачу Соболенко, а первая ракетка реализовала 3 брейк-пойнта из 6.