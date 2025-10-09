Ричмонд
В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды утром в четверг из-за аварии на сетях. Об этом сообщила глава администрации города Галине Огнева.

Источник: РИА "Новости"

«9 октября в связи с утечкой на улице Судакская в районе ТЭС ограничена подача воды по улицам Судакская, Ленина, Таврическая, Лесная, Красноармейская, Заводская, переулок Спортивный», — перечислила Огнева.

По ее данным, без водоснабжения остаются 5261 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 14 часов.

С 1 октября в Алуште введены график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, которое заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема.