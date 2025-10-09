В Алуште более пяти тысяч абонентов остались без воды

«9 октября в связи с утечкой на улице Судакская в районе ТЭС ограничена подача воды по улицам Судакская, Ленина, Таврическая, Лесная, Красноармейская, Заводская, переулок Спортивный», — перечислила Огнева.
По ее данным, без водоснабжения остаются 5261 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продлятся ориентировочно до 14 часов.
С 1 октября в Алуште введены график подачи воды из-за недостаточных запасов в Изобильненском водохранилище, которое заполнено всего на одну четвертую от своего полного объема.