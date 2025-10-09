Роспотребнадзор предупредил о риске пневмонии в Новосибирске в сезон простуд

Коварство болезни заключается в том, что часто воспаление развивается на фоне недавно перенесённых заболеваний дыхательных путей, особенно при недостаточном или несвоевременном лечении ОРВИ и гриппа. Вирусные поражения верхних дыхательных путей способствуют распространению воспаления на нижние отделы — трахею, бронхи, лёгкие, создавая идеальные условия для развития пневмонии. Тревожными сигналами должны стать: повышение температуры, озноб, кашель (вначале сухой, позже переходящий во влажный с выделением мокроты), одышка, боли в груди при вдохе и выдохе, общее ухудшение самочувствия, выражающееся слабостью, отсутствием аппетита, головными и суставными болями. Медики особенно подчёркивают: самостоятельное лечение недопустимо, так как неправильное применение лекарственных препаратов может привести к ухудшению состояния здоровья пациента и развитию тяжёлых последствий.