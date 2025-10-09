Роспотребнадзор предупредил о риске пневмонии в Новосибирске в сезон простуд

С наступлением холодов и сезона простуд многие сталкиваются с затяжным кашлем и общим недомоганием, но далеко не все осознают, что за этими симптомами может скрываться серьёзная опасность, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области. Пневмония (воспаление лёгких) представляет собой инфекционное заболевание, характеризующееся вовлечением в патологический процесс структурных единиц лёгкого — альвеол и окружающей их соединительной ткани. Особую тревогу врачей вызывает внебольничная пневмония — форма заболевания, развивающаяся вне условий медицинского учреждения, показатель заболеваемости которой резко возрастает в периоды распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.
Коварство болезни заключается в том, что часто воспаление развивается на фоне недавно перенесённых заболеваний дыхательных путей, особенно при недостаточном или несвоевременном лечении ОРВИ и гриппа. Вирусные поражения верхних дыхательных путей способствуют распространению воспаления на нижние отделы — трахею, бронхи, лёгкие, создавая идеальные условия для развития пневмонии. Тревожными сигналами должны стать: повышение температуры, озноб, кашель (вначале сухой, позже переходящий во влажный с выделением мокроты), одышка, боли в груди при вдохе и выдохе, общее ухудшение самочувствия, выражающееся слабостью, отсутствием аппетита, головными и суставными болями. Медики особенно подчёркивают: самостоятельное лечение недопустимо, так как неправильное применение лекарственных препаратов может привести к ухудшению состояния здоровья пациента и развитию тяжёлых последствий.
Для защиты от опасного заболевания врачи рекомендуют комплекс профилактических мер, включающий иммунизацию против наиболее частых возбудителей, соблюдение гигиены, поддержание здорового образа жизни и рациональное питание. Вакцинация против гриппа должна проводиться заблаговременно перед началом сезона простудных заболеваний — прививка существенно снижает риск осложнений, включая развитие тяжёлой формы пневмонии. При появлении первых признаков заболевания важно своевременно обращаться за медицинской помощью, ведь пневмония остаётся заболеванием, способным привести к серьёзным последствиям для дыхательной системы и всего организма в целом.